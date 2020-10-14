Генсек ООН оценил старт переговоров Израиля и Ливана по морской границе
Нью-Йорк, США, 14 октября, 2020, 23:04 — ИА Регнум. Положительную оценку факту начала переговоров Ливана и Израиля по демаркации морской границы дал Генсек ООН Антониу Гутерреш.
Соответствующее заявление сделал официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он отметил, что ООН готова поддержать обе страны в их стремлении договориться.
Напомним, сегодня, 14 октября, в ливанском городе Эн-Накуре под эгидой ООН состоялся первый раунд переговоров о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем.
Демаркация необходима по той причине, что до сих пор, начиная с 1949 г., между странами установлена лишь сухопутная граница, по которой тоже есть разногласия.
Что касается морской границы, то её конфигурация оспаривается обеими сторонами из-за участка, богатого полезными ископаемыми.