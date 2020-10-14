Нью-Йорк, США, 14 октября, 2020, 23:04 — ИА Регнум. Положительную оценку факту начала переговоров Ливана и Израиля по демаркации морской границы дал Генсек ООН Антониу Гутерреш.

mesuttoker Старая крепость. Ливан

Соответствующее заявление сделал официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он отметил, что ООН готова поддержать обе страны в их стремлении договориться.

Напомним, сегодня, 14 октября, в ливанском городе Эн-Накуре под эгидой ООН состоялся первый раунд переговоров о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем.

Демаркация необходима по той причине, что до сих пор, начиная с 1949 г., между странами установлена лишь сухопутная граница, по которой тоже есть разногласия.

Что касается морской границы, то её конфигурация оспаривается обеими сторонами из-за участка, богатого полезными ископаемыми.