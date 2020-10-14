Дамаск, , 22:20 — REGNUM В Сирии четыре террориста погибли в результате взрыва склада с боеприпасами и хлором, подготовленным для провокации с отравляющими веществами, сообщил 14 октября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

В числе этих боевиков, уточнил Гринкевич, были граждане стран Европы и Северной Африки.

По информации российских военных, склад взорвался 11 октября. Это произошло в районе населенного пункта Маарет-эль-Ихуан в 13 км к северу от города Идлиб.

«На месте взрыва от удушья погибли четыре боевика, среди которых граждане стран Европы и Северной Африки», — сказал Александр Гринкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский Центр по примирению заявлял о подготовке боевиками новой провокации в Сирии, в результате которой планируется обвинить правительственные силы Сирии в применении отравляющих веществ против мирного населения.

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