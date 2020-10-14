Пекин, 14 октября, 2020, 22:06 — ИА Регнум. Приняв участие в церемонии открытия Форума ректоров вузов Китая и США, заместитель председателя Госсовета КНР Сунь Чуньлань призвала к всемерному использованию преимуществ тесного сотрудничества. Об этом 14 октября сообщает Синьхуа, отмечая что ее выступление транслировалось в видеоформате.

Gov.cn

По словам Сунь Чуньлань, именно высшая школа стала важной сферой коммуникации и сыграла важную роль в развитии взаимного понимания и дружбы между двумя странами и народами. Она также призвала приложить усилия к развитию совместных вузов, разработок и подготовки кадров.

Сообщается, что в работе форума приняли участие 20 ректоров двух стран, которые провели глубокий обмен мнениями и профессиональные дискуссии.