Нью-Йорк, США, 14 октября, 2020, 21:50 — ИА Регнум. Американское издание The New York Times утверждает, что российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный мог быть «отравлен дважды».

Джон Уотерхаус. Любовное приворотное зелье II, 1914 (фрагмент)

Источники издания в немецких спецслужбах сообщили американской газете, что яд «Новичок» мог быть растворен в горячем напитке. Однако следы вещества также обнаружились на пластиковой бутылке с водой.

«Это может означать, что Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или… он был отравлен дважды» , — заявляет NYT.

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