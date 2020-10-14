Челябинск, 14 октября, 2020, 22:26 — ИА Регнум. Более тридцати картин из постоянной экспозиции и фондов Третьяковской галереи прибыли в Челябинский государственный музей изобразительных искусств. Специалисты подготовили их к выставке «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX — начала ХХ века», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Юрина ИА REGNUM Реставратор осматривает картину с фонариком

«На картинах знаменитых художников — жизнь во всём её многообразии, — отмечает пресс-секретарь музея Анастасия Дыжина. — Угнетение, неравенство, но и пленительный образ ушедшей России».

Ирина Юрина ИА REGNUM Картина Константина Маковского «Швея»

Для выставки в Челябинске некоторые картины взяли из прямо залов, они известны по учебникам, рассказала реставратор Третьяковской галереи Юлия Белозёрова. Это, например, картины Василия Максимова «Всё в прошлом» (1899) и Исаака Левитана «Большая вода» (1897).

Ирина Юрина ИА REGNUM Картина Василия Максимова «Всё в прошлом»

По словам реставратора, отправка картин в другой музей — процедура сложная, но отработанная годами. Сначала картины осматривают в самой Третьяковке и выдают заключение о том, можно или нельзя передать их на время другому учреждению. При необходимости картины реставрируют, затем упаковывают.

Ирина Юрина ИА REGNUM Картины не менее суток остаются в специальных ящиках

«Все картины загружаем в специальные климатические ящики. Внутри они мягкие, с фольгой, для того, чтобы в дороге держали климат и влажность. Упаковываем так, чтобы картины не двигались, прокладываем поролоном, зажимаем. Едут они в опечатанных фургонах, с охраной», — пояснила специалист.

Ирина Юрина ИА REGNUM Картины острожно извлекают из ящиков и кладут на стол для осмотра

Реставраторы летят до места выставки самолётом. Там они контролируют процесс разгрузки. Не менее суток картины остаются в ящиках, открывать их нельзя, чтобы не было перепадов температуры и влажности. Холсты по-разному реагируют на климат, могут возникнуть дополнительные трещины в красочном слое. После «отстаивания» в ящиках картины осторожно извлекают и снова тщательно осматривают.

Ирина Юрина ИА REGNUM Реставраторы освобождают картину от упаковки

«Все нюансы, кракелюры, трещинки, потертости, всё-всё отсматриваем, сверяем с местными реставраторами, они смотрят — мы смотрим, даём рекомендации на время экспонирования. Затем подписываем акты передачи», — рассказала Белозёрова.

Ирина Юрина ИА REGNUM Скоро картины повесят на стены

Многие картины закрыты стеклом, это дополнительная защита от пыли и воздействий. Современные антибликовые стёкла убирают до 90% бликов. Их стараются использовать для как можно большего количества картин.

Ирина Юрина ИА REGNUM Кракелюры, трещинки, потертости — реставраторы заметят всё

Храниться картины могут очень долго, всё зависит от условий: как можно меньше ультрафиолета, перепадов температур. Задача реставраторов — максимально сохранить то, что создано художниками.

Ирина Юрина ИА REGNUM Картина Владимира Маковского «Ожидание»

«Со временем всё старится и подлежит реставрации. Появляется кракелюр, любой лак в течение 50 лет темнеет, его приходится заменять. Работа реставратора кропотлива, для неё нужны скальпель и микроскоп. Это борьба со временем», — добавила она.

Ирина Юрина ИА REGNUM Картины Исаака Левитана «Цветущие яблони» и «Большая вода»

Как сообщало ИА REGNUM, выставку картин из Третьяковки откроют в Зале имени Евгения Александрова в Челябинске 20 октября. Посетители смогут увидеть картиныВасилия Перова,Иллариона Прянишникова, Владимира Маковского, Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Константина Коровина и других художников. Выставка организована в рамках национального проекта «Культура».