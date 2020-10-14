Париж, 14 октября, 2020, 21:01 — ИА Регнум. Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг призвала президента Франции Эммануэля Макрона«взять на себя ответственность» и «держать свои обещания» по борьбе с изменением климата. Об этом в среду, 14 октября, сообщает Agence France-Presse.

(сс) European Parliament Грета Тунберг

В своем интервью Agence France-Presse Тунберг заявила, что Макрон обязан «взять на себя ответственность» в том, что касается экологических обещаний французских властей. Активистка также призвала других европейских глав государств и правительств «делать все, что возможно» для смягчения глобального потепления.

Напомним, 13 октября активисты экологического движения Extinction Rebellion попытались заблокировать улицу перед Министерством экологического перехода Франции в рамках начала «осеннего восстания».