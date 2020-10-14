Москва, 14 октября, 2020, 20:50 — ИА Регнум. Внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о Государственном совете раскрывает закрепленную в Конституции норму о единой системе публичной власти — от муниципального до федерального уровня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Duma.gov.ru Сергей Неверов

«Это, в частности, позволит оперативно вносить необходимые изменения на законодательном уровне для достижения стратегических задач. При этом речь идет не только о федеральном уровне: документом предусмотрена «точечная» работа вплоть до муниципальных образований, представители которых теперь смогут по решению президента быть включены в состав Госсовета», — отметил Неверов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в приоритетном порядке рассмотрит внесенный президентом проект закона о Государственном совете, а также другие инициативы, которые направлены на дальнейшее укрепление нашего суверенитета.

Документ может принят Госдумой в ноябре, в Совфеде намерены рассмотреть его до конца года.