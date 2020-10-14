Архангельск, 14 октября, 2020, 20:37 — ИА Регнум. В Архангельской области вакцинация среди взрослого населения выполнена на 50%. Об этом на заседании в правительстве региона заявил заместитель председателя правительства Архангельской области Артем Вахрушев.

dfuhlert Вакцинация

«Сегодня вакцинировано почти 70 процентов детей и свыше 50 процентов взрослых. Архангельская область использовала практически весь поставленный Минздравом РФ иммунобиологический препарат, остальная партия вакцины из федерального центра ожидается после 16 октября», — цитирует Вахрушева пресс-служба правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году перед регионами РФ поставлена задача вакцинировать 60% населения.