Москва, 14 октября, 2020, 20:08 — ИА Регнум. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит президентские законопроекты о Госсовете, а также об укреплении суверенитета и приоритете российского права над международным, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru

«Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит внесенный президентом проект закона о Государственном совете, а также другие инициативы, которые направлены на дальнейшее укрепление нашего суверенитета. Они будут вынесены уже на ближайшее заседание Совета Госдумы», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что принятие законопроекта «наполнит сегодняшний Госсовет новым содержанием, которое сделает его более эффективным».

«Госсовет необходим для России — страны с федеративным устройством. Он позволит президенту выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан нашей страны», — отметил Володин.

Также депутаты Госдумы рассмотрят законопроекты, которые направлены на защиту и укрепление суверенитета, а также на установление приоритета российского права над международным.

«В Конституции, которая была поддержана гражданами нашей страны, четко указано, что «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ». Теперь эта конституционная норма будет отражена и в соответствующих федеральных законах», — сказал Володин.