Киев, 14 октября, 2020, 19:45 — ИА Регнум. Массовые мероприятия ко дню защитника Украины сегодня, 14 октября, в Киеве прошли спокойно, серьёзных правонарушений не зафиксировано, сообщила пресс-служба полиции украинской столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что перед началом массовых мероприятий все праздничные локации обследовали взрывотехники с кинологами, а колонны во время шествий сопровождали силовики.

«Безопасность граждан обеспечивали сотрудники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, сотрудники ГСЧС, военнослужащие национальной гвардии, благодаря чему мероприятия прошли спокойно», — добавили в полиции.

ИА REGNUM отмечает, что сегодня националисты из разных политических партий провели в Киеве марш в честь дня Украинской повстанческой армии (УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) под лозунгом «Бой коллаборантам!». В мероприятии приняли участие сотни радикалов, которые прошли маршем по центру столицы и возле офиса президента выдвинули ряд политических требований к действующей власти.