Вашингтон, 14 октября, 2020, 19:38 — ИА Регнум. Сотрудничества России в расследовании «отравления» Алексея Навального боевым отравляющим веществом ожидают в Вашингтоне, сообщил 14 октября журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Помпео

«Мы вновь призываем Россию к тому, чтобы она в полной мере сотрудничала с расследованием международного сообщества относительно нападения на Алексея Навального с использованием химического отравляющего вещества».