Помпео сделал заявление по Навальному
Вашингтон, 14 октября, 2020, 19:38 — ИА Регнум. Сотрудничества России в расследовании «отравления» Алексея Навального боевым отравляющим веществом ожидают в Вашингтоне, сообщил 14 октября журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.
Иван Шилов ИА REGNUM
Майк Помпео
«Мы вновь призываем Россию к тому, чтобы она в полной мере сотрудничала с расследованием международного сообщества относительно нападения на Алексея Навального с использованием химического отравляющего вещества».
Напомним, в России так называемое отравление Навального воспринимается как ухудшенный вариант кампании под названием «дело Скрипалей».