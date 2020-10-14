Архангельск, 14 октября, 2020, 19:31 — ИА Регнум. В Архангельской области растут долги за вывоз ТКО. Самые большие долги — у областного центра.

Петр Данилов ИА Красная Весна Мусор

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании «ЭкоИнтегратор», которая является региональным оператором по обращению с отходами в регионе, общая сумма долга превышает 27 млн рублей, из них 17,9 млн — долги юридических лиц.

«Большие долги накопили управляющие компании. Общая сумма превышает 27 миллионов рублей. Самые большие долги — за управляющими компаниями Архангельска: УК «Монолит», УК «Облик». В Северодвинске 13 Управляющих компаний не рассчитываются за коммунальную услугу по вывозу ТКО. Часто недобросовестные управляющие компании не только не платят региональному оператору, но и не исполняют своих обязанностей по содержанию мест накопления ТКО: контейнерные площадки содержатся плохо, уборка не производится своевременно», — заявил гендиректор «ЭкоИнтегратора» Дмитрий Кузнецов.