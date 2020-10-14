Кострома, 14 октября, 2020, 19:23 — ИА Регнум. В Костромской области смертность населения за январь-август 2020 года выросла на 0,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — с 6255 до 6299 человек. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает ИА REGNUM.

В августе 2020 года смертность выросла на 1,2% (754 летальных исхода в августе 2019 напротив 763 в августе 2020 года).

Причиной летального исхода в августе у 13 костромичей назван коронавирус. Ещё в 4 случаях вирус, которым были заражены умершие, определить не смогли. По сведениям статистиков ни в одном из случаев COVID-19 не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания. Напомним, по данным регионального оперштаба в Костромской области с начала пандемии умерли 106 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Схожим образом ситуация складывается в соседней Ивановской области — там с начала года скончались 10 628 человек, рост по сравнению с январём-августом 2019 года составил 0,5%. В Ярославской области зафиксирован наиболее существенный рост показателя — на 4,7%. За 8 месяцев текущего года в регионе скончались 12 907 человек — на 579 ярославцев больше, чем годом ранее.

Основной причиной смерти 6 ярославцев в августе 2020 года стал COVID-19, но общее количество жертв эпидемии больше. В 12 случаях коронавирус не являлся причиной летального исхода, но оказал серьёзное влияние на развитие смертельно опасных заболеваний. Ещё в 27 случаях больные с диагнозом COVID-19 умерли, но инфекция не оказала существенного влияния на смертельные заболевания.

В Ивановской области за последний месяц лета от COVID-19 умерли 15 человек, в одном случае идентифицировать вирус, которым был заражён скончавшийся, не удалось.