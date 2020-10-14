Москва, 14 октября, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Первое чтение законопроекта о Госсовета может состояться в октябре, в целом же закон может быть принят в ноябре. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроект определяет основы функционирования публичной власти, а также статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета. По итогам заседаний Госсовета оформляются решения за подписью председателя.

Согласно документу, Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство РФ, соответствующий субъект РФ или муниципальное образование.

Госсовет также может в своем решении указать на необходимость внесения изменений в законодательство.

«Государственный Совет не дублирует и не может дублировать функционал других органов власти. Речь идет о разных задачах и функциях. Это орган при президенте, созданный, в первую очередь, для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений», — заявил Крашенинников.

Обновленная компетенция Госсовета даст возможность более оперативно реагировать на нужды населения при формировании основных направлений социально-экономического развития страны, отметил парламентарий.