Мурманск, 14 октября, 2020, 19:12 — ИА Регнум. В Мурманской области из-за COVID-19 приостановлена госпитализация пациентов в стационарах. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Дарья Драй ИА REGNUM

«К сожалению, число госпитализаций по коронавирусу растёт, в больницы попадает всё больше людей с тяжёлой формой. Чтобы нам не пришлось закрывать школы, рестораны, соцучреждения, а самое главное — чтобы мы могли сохранить жизни, было принято решение с 16 октября ввести в тестовом режиме на две недели дополнительные ограничительные меры», — пояснил глава региона.

Приостановка приема пациентов в стационарах позволит увеличить штат медработников, работающих непосредственно с коронавирусными больными.

«При этом тем, кто уже находится на лечении, помощь будет оказана в полном объёме», — подчеркнул Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 октября в Мурманской области будет возобновлен обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.