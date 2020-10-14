Липецк, 14 октября, 2020, 19:12 — ИА Регнум. В Липецкой области не хватает медиков для работы с пациентами с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, по этой причине с 19 октября будет приостановлено оказание плановой медпомощи.

Minzdrav.gov.ru Врач смотрит на результаты компьютерной томографии

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Врачей из районов мобилизуют на борьбу с COVID-19. В Липецке не хватает около 50 врачей. Медикам, которые приедут из районов работать по инфекционному профилю, обещают финансовую поддержку.

По данным администрации, в последние недели выросла заболеваемость COVID-19 и пневмониями среди медицинских работников. Почти четверть всех врачей региона находятся на больничном.