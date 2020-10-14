Москва, 14 октября, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Инфляция в России за период с 6 по 12 октября составила 0,1%, как и в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM

Инфляция за период с начала октября, по оценке ведомства, достигла 0,2%, с начала текущего года года — 3,1%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали сахар-песок — на 4,7%, подсолнечное масло — на 1,9%, куриные яйца — на 1,4%, гречневая крупа — на 0,6%, пшеничная мука — на 0,4%, вареная колбаса, мороженая рыба, сметана и вермишель — на 0,3%, пастеризованное молоко, хлеб и рис — на 0,2%.

Одновременно с этим пшено, карамель и глазированные шоколадом конфеты стали дешевле на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,9%, в том числе морковь подешевела на 2%, яблоки — на 1,9%. В то же время картофель и помидоры стали дороже на 0,8%, огурцы — на 0,4%.

Зафиксирован также недельный рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. В частности, стиральный порошок подорожал на 0,3%, туалетное мыло, детские подгузники и сухие корма для животных — на 0,2%. При этом зубная паста и туалетная бумага подешевели на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин, по оценке Росстата, за неделю выросли на 0,1%, цены на дизельное топливо в среднем не изменились.