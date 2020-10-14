Обнинск, Калужская область, 14 октября, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов в рамках поездки в Калужскую область провел рабочую встречу с губернатором региона Владиславом Шапшой и ознакомился с работой новой интеллектуальной системы безопасности в одном из лицеев

Пресс-служба правительства Калужской области Зампред правительства РФ изучил систему безопасности калужского лицея

14 октября в городе Обнинске заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в рамках рабочей поездки в Калужскую область в сопровождении губернатора Владислава Шапши посетил лицей «Держава». Особая тема визита стала комплексная безопасность, в том числе с применением искусственного интеллекта. Как это реализуется на практике, посмотрели на примере обнинского лицея «Держава». Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в учебном заведении реализуется проект «Система предиктивной безопасности «Для самых родных», созданная для обеспечения безопасности слабозащищенных слоев населения. Ее программно-аппаратный комплекс — это российская разработка, которая учитывает специфику страны и нормативные требования государства.

Пресс-служба правительства Калужской области Зампред правительства РФ изучил систему безопасности калужского лицея

Юрию Борисову показали, как происходит сбор данных с устройств, установленных в лицее. В помещениях «Державы» ведется постоянное видеонаблюдение со 124 камер. Ученики и учителя при входе в здание проходят через комплексную систему термометрии, данные которой коррелируются с показателями уличных температур. При высоких показателях система просто не впустит человека в учебное заведение. В зоне контроля работает технология искусственного интеллекта: распознавание лиц детей старше 14 лет. По словам руководителя проекта Александра Кочурова, дополнительно сканируются и эмоции учеников.

Пресс-служба правительства Калужской области Зампред правительства РФ изучил систему безопасности калужского лицея

«Используя нейронные сети, мы запустили аналитическую составляющую в базу данных. У нас на данный момент в ней 36 000 эмоций детей, которые позволяют нам фиксировать эмоциональное состояние ребенка. Но система не принимает решения. Эти данные поступают к психологу. И психолог понимает, какого ребенка ему нужно пригласить на собеседование», — рассказал он.

Пресс-служба правительства Калужской области Зампред правительства РФ изучил систему безопасности калужского лицея

Гостям также показали работу столовой и автоматизированного буфета, оплата в которых происходит с помощью электронной карты ребенка. Благодаря ей, все расходы, а они в лицее измеряются баллами, контролируются родителями. Электронной картой дети пользуются и в библиотеке. В целом система формирует профиль ребенка, который интегрирует не только данные о его питании, посещении лицея, но и о здоровье и перемещении, а также аккумулирует информацию об образовательной и внеучебной деятельности.

Пресс-служба правительства Калужской области Зампред правительства РФ изучил систему безопасности калужского лицея

Система собирает и данные о температуре и влажности в помещениях здания, о работе жилищно-коммунальных систем. Вся информация стекается в центр управления.

Юрий Борисов пообщался с учениками лицея «Держава». По их словам, интеллектуальная система вызывает интерес и мотивирует учиться лучше. Вице-премьер пожелал детям успехов в учебе.

Пресс-служба правительства Калужской области Зампред правительства РФ изучил систему безопасности калужского лицея

«Самое главное, что вы должны получить на старте своего жизненного пути — это образование. Насколько вы будете образованными, настолько вам будет интересно жить, работать. К сожалению, наша жизнь сейчас проходит в условиях пандемии, ограничений. В этих условиях нужно получать образование. Мы будем работать по внедрению этой системы по всей стране», — подчеркнул Юрий Борисов. [[[picture7]]]

В рамках отдельной встречи Юрий Борисов и Владислав Шапша обсудили участие Калужской области в реализации мероприятий по импортозамещению, выполнению гособоронзаказа, развитию инфраструктуры.