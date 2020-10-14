Москва, 14 октября, 2020, 21:22 — ИА Регнум. Заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что в случае, если страны Запада не будут соблюдать уважительный тон в диалоге с Россией, то Москва может прекратить диалог с Евросоюзом, вызвало шквал комментариев со стороны пользователей интернета. Граждане прокомментировали высказывание 14 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Хельсинки, 1975

Многие пользователи заявили, что не верят словам Лаврова. По их мнению, раз множество родственников представителей российской власти находятся за рубежом, то никакого прекращения диалога не случится.

«У них там вся родня, дети и внуки. Кто в Европе, кто в США. А ещё триллион долларов там же. Триллион — не миллиард. Чтобы вам понять, это миллион раз по миллиону долларов. Миллион раз по 75 миллионов рублей. Сколько ваша квартира стоит? Пусть 10 миллионов рублей. Так вот они могут купить её 7 500 000 раз. И это только те суммы, что известны. Ничего они не закроют и не прекратят, а только нам усложнят выезд. Вот и всё», — поделился мнением пользователь под псевдонимом john bobrov.

Другие указали на то, что такие заявления со стороны представителей МИД могут спровоцировать обвал российского рубля. Комментаторы призвали Лаврова быть более аккуратным в выражениях, иначе его слова могут нанести вред экономике страны.

«Ну вот, ждём теперь обвал рубля. Евро и доллар снова подскочат после выступления Лаврова. Цены в магазинах взлетают, а МРОТ не растет. Прежде чем делать такие выступления, нужно было за 20 лет свои заводы построить и экономику поднять. А то мы хвастаемся, какие у нас ракеты, только сыт от них не будешь», — считает ily1n.anna.

Часть граждан предложила перенять опыт СССР в дипломатической сфере. В пример пользователи привели фигуру Андрея Громыко и его работу по отстаиванию интересов Советского Союза на международной арене.

«Я полагаю, что все эти высказывания, являются «пустомельством». Захотели бы поставить Запад на место, то уже давно бы сделали такие шаги. А так — одна говорильня. Нашему МИД, да и вообще правительству, надо учиться у СССР. Внешнюю политику Советский Союз вёл жёстко, не следуя на поводу у кого бы то ни было. Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко, который прославился, как феноменальных способностей дипломат, решал внешнеполитические вопросы быстро и чётко, «словно орехи щёлкал», — пишет Олег.

Нашлись и те, кто оказался уверен в бесперспективности диалога России и ЕС, как таковом. Граждане пояснили, что отношения с Европой потеряли взаимовыгодный характер. Запад сам отвергает Россию, несмотря даже на то, что Российская Федерация постоянно делает очень выгодные предложения.

«Сотрудничество с ЕС имело взаимовыгодную цель. Но время показало, что кроме покупки энергоносителей отношения далее не продвигаются. Даже концепция, согласно которой Россия должна стать энергетическим придатком Европы, рушится под натиском санкций. На сегодняшний день мы имеем гигантский вывоз капитала и энергоносителей в ЕС, что можно назвать цивилизованным грабежом. Ради чего?» — задаётся вопросом пользователь «Цезарь».

Напомним, 13 октября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в случае, если западные страны не понимают необходимости уважительного диалога с Россией, то последняя может прекратить вести диалог с Евросоюзом.