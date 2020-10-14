Москва, 14 октября, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Ольга Любимова назначена председателем организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летия Кабардино-Балкарской Республики. Ее кандидатура утверждена распоряжением правительства РФ, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Пресс-служба Главы Кабардино-Балкарской Республики Кабардино-Балкарская Республика

Напомним, ранее руководство оргкомитета по подготовке к юбилею Кабардино-Балкарии и его проведению было возложено на министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Новым распоряжением он исключен из состава комитета.

Напомним, указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарии на государственном уровне подписал 16 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин. Юбилей будет отмечаться в 2022 году.

В апреле 2019 года был утвержден состав оргкомитета и его руководителем назначен заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. В июле 2020 года руководство оргкомитетом было возложено на Максима Решетникова.