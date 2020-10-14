Санкт-Петербург, 14 октября, 2020, 18:21 — ИА Регнум. Крупнейшие гостиницы Санкт-Петербурга впервые включены в перечень системообразующих организаций города, наряду с крупнейшими заводами и строительными компаниями. Об этом сообщили 14 октября в комитете по развитию туризма Северной столицы, который и выдвинул эту инициативу, поддержанную рабочей группой под председательством вице-губернатора Евгения Елина.

Дарья Драй ИА REGNUM Отель Four Seasons в Санкт-Петербурге

«Первыми в список попали крупные гостиничные предприятия, такие как Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, AZIMUT Hotel Санкт-Петербург, Original Sokos Hotel Olympia Garden, Solo Sokos Hotel Palace Bridge и Solo Sokos Hotel Vasilievsky», — говорится в сообщении комитета по развитию туризма.

Для включения отелей в список системообразующих предприятий Петербурга их выручка за календарный год должна составлять не менее 850 млн рублей, среднесписочная численность сотрудников — не менее 175 человек, также обязательно наличие свидетельства о присвоении «звездного» статуса.

«Только в 2019 году суммарно в индустрии гостеприимства и смежных отраслях в высокий сезон было задействовано до 300 тыс. человек, а общий мультипликативный вклад от отрасли в экономику Санкт-Петербурга составил 378,6 млрд рублей <…> Гостиничная индустрия нашего города может стать одним из драйверов восстановления экономики Северной столицы после пандемии», — заявил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

В перечне системообразующих предприятий Санкт-Петербурга значатся такие флагманы своих отраслей, как ПАО «Ижорские заводы», ОАО «Метрострой», АО «Балтийский завод», ОАО «Красный октябрь», ООО «Тойота Мотор», а также крупнейшие застройщики, дорожные, фармацевтические и транспортные компании.

Для них параметры включения в перечень системообразующих предприятий значительно выше, чем для отелей, — выручка организаций должна составлять не менее 1 млрд руб. за год, а количество сотрудников достигать 500 человек.

В 2019 году Санкт-Петербург посетило 10,4 млн туристов, что выше аналогичного показателя 2018 года на 26,8%. Однако в текущем году Петербург недосчитался туристов из-за пандемии коронавируса.