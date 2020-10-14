Бишкек, 14 октября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. В январе — сентябре 2020 года в Киргизии произошло 1740 пожаров, что на 42,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций республики.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные за работой

По данным ведомства, во время пожаров погибли 15 человек и получили ожоги и травмы еще 19 человек.

В то же время киргизстанским пожарным удалось спасти 43 человека и сохранить материальные ценности на общую сумму более 2,9 млрд сомов (2,8 млрд рублей).

В МЧС отмечают, что в большинстве своем пожары возникали из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования — в 40,1% случаев и из-за неосторожного обращения с огнем — в 21,1% случаев.

Также частыми причинами возгорания становились нарушения правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов — в 8,4% случаев и детские шалости с огнем — в 7,6% случаев.