Москва, 14 октября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Департамент транспорта Москвы рекомендует столичным водителям менять летнюю резину на автомобилях на зимнюю. Соответствующее сообщение размещено 14 октября в Telegram-канале департамента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гололед

«А всё уже, всё — печально, но в эти выходные температура опустится до °С, синоптики даже обещают первый снег», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при минусовой температуре летняя резина не удержит автомобиль на дороге.

«Если ещё не переобулись, сейчас самое время. Чтобы потом без последствий», — заключили в департаменте.

Напомним, ранее синоптики предупредили о скором похолодании на европейской части территории России. Между тем сегодня в Москве был зафиксирован почти 130-летний рекорд тепла для 14 октября.