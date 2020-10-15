Москва, 15 октября, 2020, 08:00 — ИА Регнум. Экспорт продукции АПК из России за девять месяцев 2020 года вырос почти на 14% при одновременном сокращении импорта. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Government.ru Виктория Абрамченко

Так, за этот период Россия экспортировала на внешние рынки продукции АПК стоимостью около 20 млрд долларов, что на 14% больше значения за аналогичный период 2019 года (17,4 млрд долларов), отметила замглавы правительства.

По импорту российской продукции АПК лидируют Китай (2,8 млрд долларов), Турция (2,2 млрд долларов), Республика Корея (1,14 млрд долларов), Казахстан (1,14 млрд долларов) и Египет (1,11 млрд долларов).

Одновременно Абрамченко фиксирует сокращение импорта — на 1,6%, он составил 20,3 млрд долларов (20,6 млрд долларов в 2019 г.).

Согласно данным ФТС, российский экспорт сельхозпродукции превалирует над импортом в отношении 88 государств, исключительно только экспорт российского продовольствия осуществляется в 20 стран мира, отметила она.

«Несмотря на пока сохраняющееся преобладание объемов импорта в Российскую Федерацию над экспортом в структуре товарооборота со странами мира, за девять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом сельскохозяйственная отрасль совершила настоящий прорыв. Наш экспорт сократил разрыв с импортом почти в десять раз», — заявила Абрамченко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» из федерального бюджета на 2021 предусмотрено выделение 30,9 млрд рублей, а на 2022 год — 31,5 млрд рублей, что на 10% меньше запланированных ранее расходов.