Псков, 14 октября, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Ольга Любимова поддержала план объединения Национального драматического театра России (Александринский театр) с Псковским академическим театром драмы им. А. С. Пушкина. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе министерства.

Дарья Драй ИА REGNUM 1 Александринский театр

По словам Любимовой, в министерстве высоко оценивают значимость этого шага как для развития учреждения, так и для формирования культурно-гуманитарного пространства области.

«Недавно у нас состоялось расширенное совещание по данному вопросу <…> где было принято единогласное решение поддержать федерализацию театра, — сказал Ольга Любимова. — Это принципиально важно для Министерства культуры — учесть и позицию региона, и профессионального сообщества».

По её мнению, перед Псковским театром откроются новые горизонты, а объединение обогатит его художественную жизнь.

«В первую очередь повысится статус учреждения. В творческом плане это даст дополнительные возможности для создания новых художественных форматов и будет способствовать обновлению репертуара театра», — резюмировала она.

Отметим, предложение об объединении театров было высказано труппой Псковского драмтеатра. Благодаря новому статусу учреждение культуры получит не только новую репертуарную политику, но также возможность быть представленным в Москве. Кроме того, драмтеатр сможет принимать коллективы, которые ранее выступали только в Петербурге.

Напомним, ранее была отвергнута идея объединения Александринского театра с Волковским театром в Ярославле. Против такого объединения выступил коллектив ярославского театра.