Воронеж, 14 октября, 2020, 17:25 — ИА Регнум. В Воронежской области 14 октября из более чем 4,4 тыс. коек для пациентов с COVID-19 94% занято, сообщил портал «Вести-Воронеж».

Павел Соболев ИА REGNUM В больнице

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Свободными оставались только 262 койки. Заняты все места, развёрнутые для пациентов с коронавирусом в Воронежской областной клинической офтальмологической больнице, БСМП № 8 и № 10, Воронежских городских клинических больницах № 2 и № 5, Воронежской городской больнице № 16, в Бобровской, Бутурлиновской, Лискинской, Новоусманской, Ольховатской, Острогожской, Поворинской, Рамонской, Семилукской и Таловской районных больницах.

По состоянию на 14 октября в регионе выявлено 20 тыс. 689 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 18 тыс. 62 человека с положительными тестами, 253 пациента скончались.