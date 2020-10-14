Москва, 14 октября, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Дневная температура воздуха в Москве демонстрирует аномально высокие значения для октября, вплотную подходя к рекорду времен царствования императора Александра III, сообщает 14 октября Гидрометцентр.

Алексей Боголюбов. Москва. 1880-е

Октябрьские температуры воздуха на уровне 17,4 градуса по шкале Цельсия в последний раз были зафиксированы во времена Александра III в 1889 году, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Чуть-чуть сегодня не хватило температуре в Москве до рекорда, который был установлен ещё в 1889 году, почти 130 лет назад. Это ещё было время правления Александра III. Тогда температура была зафиксирована в 18 градусов выше нуля, а сегодня 17,4 было зафиксировано в 16:00, и выше она уже не будет», — цитирует Вильфанда агентство РИА Новости.

По его словам, падения температуры ниже отметки в 10 градусов по шкале Цельсия можно ожидать 16 октября.