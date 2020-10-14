Москва, 14 октября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Программа льготной ипотеки при покупке жилья в новостройках в России будет продлена по меньшей мере до 1 июля 2021 года. Об этом 14 октября заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

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Глава государства напомнил, что срок действия этой программы с льготной ипотечной ставкой в 6,5% истекает 1 ноября.

«Ситуация у нас складывается непросто. Экономика восстанавливается, но людям ещё тяжеловато, как и отдельным отраслям экономики, включая стройку. Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года», — сказал президент.

В ходе совещания премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что запущенная в апреле программа льготной ипотеки стала «одной из самых успешных антикризисных мер».

По его словам, на сегодняшний день в рамках этой программы выдано уже более 220 тысяч кредитов на общую сумму 630 млрд рублей, при этом на программу приходится более 90% всех кредитов на новостройки.