Минск, 14 октября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Сербия никогда не введет санкции против России, несмотря на внешнее давление. Об этом заявил президент страны Александр Вучич 14 октября в интервью ТАСС.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Мы находимся на пути к вступлению в ЕС, но, тем не менее, мы сохраним нашу позицию и не будем портить отношения с Россией», — цитирует телеканал РТС часть интервью сербского президента.

Президент Вучич напомнил, что Сербия уже была под санкциями. «Сербия заплатила высокую цену, но это не привело к хорошему результату», — отметил президент Сербии.

Напомним, что Евросоюз неоднократно напоминал Сербии о том, что она обязана привести свою внешнюю политику в соответствие с политикой ЕС до момента вступления в эту организацию.