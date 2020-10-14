Москва, 14 октября, 2020, 21:19 — ИА Регнум. Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что глава государства Владимир Путин может обратиться к населению страны по ситуации с коронавирусом, вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили комментарии 14 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Многие комментаторы считают, что ничего нового Путин в своём обращении сказать не сможет. Более того, возможно то, что президент попытается успокоить население и убедить его соблюдать самоизоляцию, не вызовет понимания со стороны людей.

«То, что он сможет сказать, и так каждый школьник может угадать на 100%. Лучше бы Путин выступил и разъяснил, когда на Руси всем жить станет легче», — считает Александр Р.

Другие призвали главу государства не заниматься обращениями, а привести ситуацию с пандемией коронавируса на территории России в норму. По мнению граждан, постоянные требования власти от людей по соблюдению самоизоляции и ношению масок уже вызывают отторжение со стороны общества.

«Может быть хватит уже обращений? Может быть, стоит заняться работой, а не её имитацией? Поправки приняты, всё — живи — не хочу. Нет, опять что-то нам мешает. Наверное, мы мешаем сами себе, но от таких мыслей становится грустно», — поделился мнением пользователь Виталий.

Часть пользователей считает, что власти буквально запугали российский народ. Люди ощущают чувство безнадёжности перед пандемией и не видят в действиях чиновников реальных мер по спасению населения.

«Закошмарили народ, люди задыхаются от безысходности и безнадёги, Уже сыты по горло! Хватит! Как всегда одни лишь пустые обещания и дешёвые подачки, никакой реальной помощи населению», — написал Максим.

Нашлись и те, кто упрекнул российские власти в том, что они упустили ситуацию с коронавирусом из-под контроля. По видению граждан, ужесточение ограничений необходимо было вводить раньше, а теперь последствия могут сказаться намного сильнее.

«Дождался, что почти вся Россия оказалась заражена. Теперь посадят народ по домам на изоляцию. Надо было раньше останавливать рост заболеваемости. Теперь же придётся долго ждать спада. Бедные врачи. Без выходных рискуют жизнью. Хоть и под защитой, но также заражаются и умирают», — пишет Ольга Ш.

Напомним, 14 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин может обратиться к населению страны по ситуации с коронавирусом, если посчитает такое решение нужным.