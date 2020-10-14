В Ярославской области установлен карантин по бруцеллёзу и лептоспирозу
Ярославль, 14 октября, 2020, 15:50 — ИА Регнум. В двух сельхозпредприятиях Ярославской области объявлен карантин по заболеваниям, которые могут передаваться от животных человеку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте ветеринарии Ярославской области.
В деревне Кичибухино Переславля-Залесского на ферме ООО «Драфт» у мелкого рогатого скота обнаружен бруцеллёз. Заражено 12 животных.
Ярославская область считается благополучной по бруцеллёзу животных. Ранее все случаи выявления больных животных регистрировались только на ввезенном из южных регионов скоте. В 2019 году бруцеллез выявлялся в Переславле-Залесском на поголовье мелкого рогатого скота, ввезенного из Дагестана. Весь скот был подвергнут убою с последующей отправкой на утилизацию.
А в селе Медягино Ярославского района объявлен карантин по другому заболеванию — лептоспирозу.
Несмотря на то, что больных животных не обнаружено, власти предприняли меры по установке карантина.
И бруцеллёз, и лептоспироз являются общими для человека и животных. При контактах с больными животными или продукцией животноводства, заразиться может и человек.