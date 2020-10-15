Киев, 15 октября, 2020, 05:51 — ИА Регнум. COVID-19 — это опасное заболевание, карантин против которого, несмотря на свою необходимость в ряде случаев, наносит большой ущерб общественной и экономической жизни государств. Как на Украине научились извлекать из карантина большую пользу, хотя и для малого круга лиц, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Если отвлечься от и так не вполне понятной даже для ученых природы коронавирусной инфекции, то в сухом остатке можно получить следующее. Карантин — это такое мероприятие, при котором запрещается собираться в большие группы и передвигаться на большие расстояния.

Плюс «по причине карантина» можно отменить почти любое другое мероприятие. Удобно, особенно если вы политик, чей рейтинг болтается на незначительной отметке и продолжает сдуваться. Как хитроумные «слуги» украинского народа надумали получить от коронавируса всё, читайте в статье Андрея Ганжи «Украинские парламентарии шмыгнули в кусты».