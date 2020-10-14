Москва, 14 октября, 2020, 15:19 — ИА Регнум. По мере того как в России будет наращиваться производство препаратов на основе фавипиравира для лечения больных с коронавирусной инфекцией, цена на эти лекарства будет снижаться. Об этом 14 октября сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Цены на лекарства

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По его словам, эти препараты уже подешевели более чем в два раза.

«Это происходит поступательно. Когда это малый объём — одна цена, как только объём увеличивается плюс фавипиравир как медицинское непатентованное наименование попадает в ЖНВЛП, автоматически включается регулирование цены со стороны государства», — пояснил глава Минпромторга.

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Мантуров заверил, что снижение цен продолжится и дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ряд препаратов для лечения коронавируса будет включен в России в перечень жизненно важных лекарств. Соответствующее распоряжение правительства уже подписано. Он добавил, что сейчас проходит процедура регистрации предельных отпускных цен зарегистрированных (препаратов): в первую очередь это фавипиравир.

Напомним, глава ФАС России Игорь Артемьев ранее заявил, что предельная отпускная цена российской вакцины от коронавируса не превысит 1 тыс. рублей за одну дозу и со временем будет снижаться. Тариф установят по своеобразной формуле исходя из себестоимости, так как базы сравнения с другими странами пока нет.