Москва, 14 октября, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Уже в ноябре 2020 года Россия будет производить 800 тысяч доз вакцины от коронавируса ежедневно. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Yarregion.ru Вакцина от коронавируса, разработанная в России

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"Мы ставим перед собой такую задачу по производству: 800 тысяч доз в ноябре, на 1,5 млн планируем выйти в декабре, 3−3,5 млн — январь. И дальше этот масштаб увеличится кратно», — сказал Мантуров.

По его словам, отечественная промышленность будет «в состоянии производить 15 млн [доз] в месяц весной следующего года».

Мантуров отметил, что уже после этого начнутся поставки вакцины за рубеж: «РФПИ здесь выполняет активную задачу и роль по заключению соглашений с иностранными партнерами, в частности, Индия, Латинская Америка, наши друзья из ЕврАзЭса — это Казахстан, Белоруссия».

Министр подчеркнул, что первоочередной задачей является вакцинация населения России, и уже после этого можно будет говорить о возможности экспорта вакцины.