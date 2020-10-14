Ярославль, 14 октября, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует возобновить работу троллейбусов на Тутаевском шоссе в середине ноября. Об этом сообщил мэр города Владимир Волков.

City-yaroslavl.ru Работы на Тутаевском шоссе

Шоссе долгое время было закрыто на реконструкцию. Сейчас по нему возобновили движение транспорта, ведется монтаж контактной сети для троллейбусов.

«Уже установлены опоры, кронштейны, начинается монтаж контактного провода, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский. — По нашей оценке работы продлятся около двух недель. Некоторое время уйдёт на настройку. Планируем начать движение даже раньше, в начале ноября. Середина — это крайний срок».

По словам Сергея Волканевского, движение троллейбусов №№ 3, 4 сохранится в прежнем объёме. Работы на Тутаевском шоссе велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».