Остров Кунашир, Сахалинская область, 15 октября, 2020, 00:28 — ИА Регнум. Усиление современной японской армии, которую принято скромно называть «Силами Самообороны», вкупе с декларациями японских политиков о твердой решимости «возвращать северные территории» соблазняют многих экспертов высказывать соображения о возможности силового варианта отъема у России Курил японскими «самооборонцами». О том, насколько такой сценарий близок к реальности, рассуждает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Сами японцы, как эксперты, так и простые граждане, уверены, что усиление японских «сил самообороны» необходимо для противостояния с Китаем и Северной Кореей, а к России, такой большой и сильной, отношения не имеет. Между тем история знает несколько примеров, когда Япония меньшими силами атаковала превосходящего противника и создавала ему огромные военные трудности.

А стараниями предыдущего премьер-министра Японии Синдзо Абэ закон о «силах самообороны» был изменен так, что практически преодолел пацифистский принцип японской конституции, запрещающий Японии искать решения политических проблем вовне с помощью военной силы. Так неужели с учетом всего вышеизложенного России действительно «не о чем беспокоиться»? Читайте статью Анатолия Кошкина «Россия и Япония: дружба дружбой, а оборонные усилия врозь».