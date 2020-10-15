Анкара, 15 октября, 2020, 04:05 — ИА Регнум. Претензии Турции к окружающим ее странам, имеющим историческое несчастье быть в прошлом частью Османской империи, докатились и до Израиля. Интересно, что в следующий раз президент Турции Реджеп Эрдоган вполне может помянуть и Украину. Почему «защитить от Эрдогана» Запорожье будет значительно труднее, чем Иерусалим, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В своей речи перед Великой национальной ассамблеей Турции Эрдоган не просто предъявил исторические претензии на Иерусалим. Турецкий президент также посетовал на угнетение палестинского народа и пообещал «с честью выражать его права». Таким образом, немножко посягнул на администрирование территории Израиля, хотя и не сказал об этом прямо.

Тем не менее в Израиле его отлично услышали, не даром израильский ученый из Иерусалимского института стратегии и безопасности заметил, что нападки Эрдогана на Грецию, Армению и Израиль как раз и адресуют ко временам, когда народы этих стран были национальными меньшинствами в империи турок. Но Израиль, случись что, отобьется от Анкары, на что у него имеются и дипломатические и прочие ресурсы. А вот если Эрдоган позарится на Украину? Ведь и здесь у него есть исторические «как бы основания».

Читайте статью Андрея Ганжи «Иерусалим в турецком прицеле: следующей может стать Украина».