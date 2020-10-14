Берлин, 14 октября, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Audi представил новую модификацию купе-кроссовера Q8 с тёмным декором кузова. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Audi-mediacenter.com Гибридная версия купе-кроссовера Audi Q8

Новинка по своей сути является гибридной версией модели Q8 TFSI e quattro.

Под капотом авто функционирует силовой агрегат, состоящий из турбированного бензинового мотора V6 мощностью 340 «лошадей» рабочим объёмом три литра и электромотора мощностью 128 л. с. Силовая установка сочетается с восьмискоростным «автоматом».

Также в линейке агрегатов присутствует 462-сильная и 381-сильная версии мотора. Привод у автомобиля 4×4.

Батарея на 17,8 кВт-ч позволяет проехать гибриду на электротяге 47 км. При этом скорость у машины будет не более 134 км/ч.

Напомним, дилеры компании Audi приступили к приёму заказов на рестайлинговые версии моделей Audi A4 и Audi A5. Эти авто появятся у клиентов уже в самое ближайшее время. Их цена в базовых комплектациях составляет 2 375 000 рублей и 2 793 000 рублей соответственно.

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