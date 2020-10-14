Москва, 14 октября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Россия не видит перспектив подписания документов по СНВ-3, хотя и не хлопает дверью. Об этом в интервью российским радиостанциям заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Открытая крышка ракетной шахты

«Я не вижу перспективы подписания СНВ-3. Хотя мы никогда не скажем, что мы заканчиваем все контакты и хлопаем дверью», — сказал Лавров.

По его словам, невозможно вести разговор на основе ультиматумов, «которые игнорируют все принципы, которые десятилетиями были признаны как основа».