Москва, 14 октября, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Россия удивлена неурегулированием проблемы с этническими русскими в Абхазии и проблемы с российскими СМИ в Армении и Казахстане. Об этом в интервью российским радиостанциям заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Проблемы с нашими СМИ до конца не отрегулировали ни в Армении, ни в Казахстане. Автоматически не учли наши отношения союзничества. Минкомсвязи активно включилось в переговоры. Думаю, мы проблемы решим. Я согласен, что такие вопросы не должны были бы возникать. Учитывая наши отношения, наше участие в совместных объединениях, учёт наших интересов должен быть более отчётливым. Всё это у нас на повестке дня. Собственность этнических русских и граждан РФ в Абхазии является предметом нашего постоянного внимания. Мы обязательно вернёмся к этой теме, но нас немножко удивляет, что проблема остаётся неурегулированной», — сказал Лавров.

По его словам, преподавание русского языка в ряде стран СНГ «находится на очень хорошем уровне»: «В Таджикистане разворачивается программа подготовки учителей русского языка, создание школ, поддержка сохранения русского языка как языка межнационального общения, те же процессы идут в Киргизии».