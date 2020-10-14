Ярославль, 14 октября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В Ярославской области на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары для больных COVID-19 госпитализированы 1011 пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Ковид-госпиталь в Ярославле

В числе госпитализированных 361 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 650 с типичной клиникой COVID-19.

Резкий рост количества пациентов пришёлся на последние две недели. Так 1 октября в клиниках лечились 587 пациентов. В последние дни число пациентов обновляет рекорд практически ежедневно. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правительстве области заявили о готовности довести количество коек в ковид-клиниках до 3000.