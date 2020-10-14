Москва, 14 октября, 2020, 11:43 — ИА Регнум. Россия не должна отчитываться перед Евросоюзом. Об этом в интервью российским радиостанциям заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Wiktor Dabkowski Штаб Евросоюза в Брюсселе

«Я сказал, что возникает вопрос не просто о том, возможен ли бизнес как обычно, а в принципе возможен ли бизнес с ЕС, который свысока посматривает на РФ, обвиняя Россию во всех грехах. Мы не должны отчитываться — у нас есть Конституция, законы», — сказал Лавров.

Он напомнил, что экономические интересы России должны сохраняться: «Но бегать и унижаться — я считаю, это ниже нашего достоинства. Если они будут разваливать наше экономическое партнёрство, включая «Северный поток — 2», то они всё не разрушат. <…> Хорошими отношения с ЕС не будут в ближайшее время, и не по нашей вине».

Говоря о подспудных течениях и формировании нового подхода ЕС к России, Лавров отметил, что в Германии близкие к правительству политологи недавно взялись за разработку новой политики, предусматривающей демонтаж политики по отношению к России: «Политологи считают, что РФ отказалась стать единомышленником ЕС и НАТО и превратилась в противника миропорядка. Они предлагают отказаться от стратегических замыслов в отношении партнёрства с Россией и обозначают частью своего подхода парадигму, что избирательное сотрудничество станет возможным после изменения поведения России. Это говорит об изменении настроений в правящей элите. Пока практическая политика лидеров ЕС, увы, не очень оптимистична, хотя в Париже более настроены на сохранение стратегических отношений. По крайней мере это позиция президента Франции Эммануэля Макрона».