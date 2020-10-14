Москва, 14 октября, 2020, 11:43 — ИА Регнум. АО «Главное управление ЖКХ» требует с Минобороны России крупную сумму. В столичный арбитраж только за октябрь 2020 года поступило порядка восьми исков на общую сумму свыше 388 млн рублей. Часть дел пока не принята к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Одни из последних претензий от АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» к министерству поданы 9 октября. Сумма иска составляет 182 964 809,22 рубля. В тот же день подано заявление и на 12 758 124,78 рубля. Также 5 октября поступили претензии на 56 287 972,89 рубля, 7 октября — на 1607 917,69 рубля.

26 ноября будет рассмотрено дело о взыскании 1 830 419,48 рубля долга, 2 декабря — о взыскании 6 407 103,81 рубля и 8 899 448,17 рубля.

Также до 9 ноября оставлен без движения спор о взыскании неустойки в размере 118 398 468,82 рубля.

По данным с сайта компании-истца, распоряжением правительства РФ оно было единственным исполнителем госконтрактов на поставку и передачу теплоэнергии, оказание услуг водоснабжения и водоотведения, а также обслуживание казарменно-жилищного фонда для нужд Министерства обороны РФ. С марта 2017 года компания прекратила обслуживание коммунальных объектов министерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе министерство получило от АО также семь исков в один день на общую сумму более 122 млн рублей.