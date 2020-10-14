Москва, 14 октября, 2020, 11:36 — ИА Регнум. В России за сутки выявили 14 231 случай заражения коронавирусом. Об этом 14 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на 363 случая больше, чем сутками ранее, когда было выявлено 13 868 новых носителей коронавируса. Показатель является абсолютным антирекордом.

Среди регионов лидируют Москва (4573), Петербург (602) и Подмосковье (429).

Всего в России за период пандемии выявлено 1 340 409 случаев заражения коронавирусом.