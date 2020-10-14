Ярославль, 14 октября, 2020, 11:30 — ИА Регнум. В Ярославской области за минувшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, что является новым максимумом осени 2020 года. Данные приводит проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Предыдущий осенний рекорд был зафиксирован 11 октября — 83 новых заражения. Новых летальных случаев нет, за прошедшие сутки выздоровели 69 человек.

Всего за время пандемии в Ярославской области по данным статистики заразились 9547 человек, выздоровели 8841, 50 умерли.