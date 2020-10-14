Ярославль, 14 октября, 2020, 11:06 — ИА Регнум. Председателем комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля избран депутат Илья Горохов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Илья Горохов (справа) и Артур Ефремов

Предыдущий председатель Алексей Таганов был лишён поста по предложению членов комиссии после скандала с выделением ему земли городскими властями в престижном районе города как многодетному отцу. Илья Горохов ранее был заместителем председателя комиссии.

Илья Горохов является бизнесменом, он бывший капитан ярославской хоккейной команды «Локомотив». Избран в муниципалитет от партии «Единая Россия».

Наблюдатели полагают, что избрание Горохова на этот пост является лишь ступенью в его политической карьере. Не исключено выдвижение известного спортсмена в качестве кандидата в депутаты Госдумы России на выборах 2021 года. Этот путь уже проделал другой экс-игрок «Локомотива» Андрей Коваленко.

Отметим, что хоккеем увлекается и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Именно с его приходом бывшие игроки «Локомотива» пошли в политику.