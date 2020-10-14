Москва, 14 октября, 2020, 11:01 — ИА Регнум. В арбитраже Москвы будет рассмотрено сразу несколько многомиллионных исков Минпромторга России к АО «Научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров имени академика В.А. Каргина с опытным заводом» из Нижегородской области. Ответчик входит в состав дивизиона госкорпорации «Ростех». Общая сумма претензий по нерассмотренным делам превышает 404,52 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Один из последних исков от министерства подан 30 сентября, а 9 октября стало известно о принятии дела судьей Козленковой. В споре речь идёт «о взыскании неустойки по государственному контракту №16 411.4 432 017.13.011 от 16 декабря 2016 года в размере 113 758 900 рублей». Слушания по нему намечены на 13 января 2021 года.

Это не единственные претензии министерства к «НИИ Полимеров». 23 ноября будет рассмотрен иск «о взыскании суммы неустойки в размере 136 783 700 рублей», 17 декабря — о взыскании 66 153 672,5 рубля, а 7 декабря — о взыскании 87 843 250 рублей.

Помимо этого, в конце сентября 2020 года устоялось решение суда о взыскании с НИИ в пользу министерства 2,17 млн рублей — неустойки по контракту на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Организация малотоннажного производства пероксидикарбонатов взамен импортных Perkadox 24Fr и Perkadox 24L».

По данным с официального сайта института, он входит в холдинг «РТ-Химкомпозит» госкорпорации «Ростех». Институт ведёт свою историю с 1949 года.