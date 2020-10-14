Москва, 14 октября, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на реализацию экстерриториального принципа государственной регистрации актов гражданского состояния, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Иван Лазебный ИА Красная Весна ЗАГС. Калуга

Законопроектом закрепляется распространение экстерриториального принципа на регистрацию всех актов гражданского состояния. Сейчас рождение ребенка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС по месту его рождения либо по месту жительства родителей, усыновление — по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей (усыновителя), расторжение брака — по месту жительства супругов (одного из супругов) или по месту государственной регистрации заключения брака.

В рамках реализации суперсервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека» закон дополняется положением, предусматривающим возможность определения нормативным правовым актом правительства особенностей порядка государственной регистрации рождения и смерти без личного посещения заявителями органа ЗАГС, выдачи свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния только при наличии желания заявителей, а также направления сведений о государственной регистрации рождения и смерти в личные кабинеты заявителей на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Законопроектом также закрепляется дополнение ранее составленной записи акта о расторжении брака сведениями о бывшем супруге, обратившемся в орган ЗАГС позже, вместо составления второй записи акта. Аналогичное правило внесения сведений о бывшем супруге в ранее составленную запись акта о расторжении брака предполагается включить и в статью, регламентирующую порядок государственной регистрации расторжения брака по заявлению одного из супругов в случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, признан судом недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.

Кроме того, если сейчас работник органа ЗАГС или МФЦ не вправе производить государственную регистрацию актов гражданского состояния в отношении себя, своего супруга, своих и его родственников (родителей, детей, внуков, дедушек, бабушек, родных братьев и сестер), то законопроектом предлагается расширить сферу действия указанного запрета, распространив его на совершение иных юридически значимых действий, предусмотренных федеральным законом.