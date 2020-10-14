Чебоксары, 14 октября, 2020, 10:37 — ИА Регнум. В Чувашии монумент в честь трудового подвига советского народа будет федеральным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 октября, заявил глава республики Олег Николаев в ходе рассмотрения вопроса о памятной медали в честь строителей Сурского и Казанского рубежей.

Cap.ru Заседание правительства Чувашии

На заседании был одобрен проект положения о конкурсе на разработку эскиза памятной медали, посвященной 80-летию трудового подвига строителей оборонительных рубежей.

«Сам вопрос празднования трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей для нас является очень важным. Здесь уже достаточно большая работа запущена. И просьба действовать планомерно», — сказал глава Чувашии Олег Николаев, обращаясь к членам правительства.

Руководитель республики также отметил, что на недавнем совещании в Москве в Министерстве культуры России принято «решение по созданию в Чувашской Республике монумента трудового подвига советского народа федерального значения».

Напомним, 4 сентября 2020 года в Чебоксарах с участием Олега Николаева и заместителя министра культуры России Ольги Яриловой состоялась закладка камня будущего мемориала, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла. Глава Чувашии в ходе церемонии отметил, что данную тему пять лет назад начинало и до сих пор ведёт ИА REGNUM, поблагодарив журналистов за поднятые малоизученные события тех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год в республике объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, его открытие состоится в октябре 2020 года. В республике в честь этой даты учреждена памятная медаль.

Отметим, что рубежи обороны возводились в Чувашии в 1941—1942 годах для защиты подступов к Казани от фашистов. Сурский рубеж и Казанский обвод стали самой масштабной стройкой в Чувашии: если на фронт было мобилизовано 208 тыс. жителей республики, то на строительство рубежей призвано более 170 тыс. человек (по другим данным — 200 тысяч).