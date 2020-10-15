14 октября состоялось очередное совещание президента Российской Федерации Владимира Путина с членами правительства. Встреча прошла в режиме видеоконференции. Основной темой, которую президент обсудил с правительством, стали инструменты достижения показателей инвестиционного развития в России. Также были рассмотрены и актуальные текущие вопросы, в том числе текущая ситуация с распространением коронавируса.

Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

12:49 14.10.2020 Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции kremlin.ru

12:50 14.10.2020 Начало совещания ожидается в 13:00.

13:22 14.10.2020 Напомним, что Минэкономразвития прогнозирует в 2020 году спад инвестиций в основной капитал на 6,6%. Годом ранее был рост на 1,7%. Прогноз на 2021 год — рост на уровне 3,9%.

13:51 14.10.2020 Министерство экономического развития РФ. Петр Данилов © ИА Красная Весна

14:36 14.10.2020 Начало совещания откладывается. Пока время не уточняется.

15:00 14.10.2020 Напомним, что 9 октября президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

15:28 14.10.2020 Центр «Вектор» получил регистрационное удостоверение на вторую вакцину. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством. Подробности в материале: Голикова рассказала о второй российской вакцине против коронавируса

15:34 14.10.2020 Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром им. Чумакова РАН, проходит исследования первой и второй фазы. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством. Читайте также: Голикова ждёт завершения исследований третьей вакцины от COVID-19 к декабрю

15:39 14.10.2020 Ситуация с эпидемией коронавируса в России находится под контролем. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством. Читайте также: «Ситуация находится под контролем» — Голикова об эпидемии коронавируса в РФ

15:46 14.10.2020 Регионы, где не удалось наладить строгий контроль за выполнением противоэпидемических мер, больше всего пострадали в настоящий период. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством. Читайте подробнее: Голикова: рост заболеваемости связан с недостаточными санитарными мерами

15:49 14.10.2020 В России урожай зерновых 2020 года может стать одним из крупнейших в истории РФ. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «{Министр сельского хозяйства] Дмитрий Николаевич Патрушев мне буквально вчера или пару дней назад докладывал о том, что урожай зерновых в этом году может быть как минимум вторым по количеству собранного урожая в истории новейшей России», — сказал глава государства. Об этом: В РФ урожай зерновых может стать одним из крупнейших в новейшей истории

15:54 14.10.2020 Российская промышленность уже способна удовлетворить все запросы региональных систем здравоохранения для борьбы с пандемией. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством. Читайте подробнее: Голикова — регионам: запасов для борьбы с коронавирусом уже должно хватать

15:58 14.10.2020 Уборочная компания в России «практически завершена». Об этом 14 октября заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства. «Уборочная компания также стартовала своевременно и сейчас она практически завершена. Её темп, а также показатели урожайности значительно превосходят прошлогодние», — сказал он. Читайте подробнее: В России завершается уборочная компания

15:59 14.10.2020 Первые две фазы испытания вакцины от коронавируса никаких побочных явлений не показали. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством. Читайте подробнее: Голикова рассказала о самочувствии после использования вакцины от COVID-19

16:02 14.10.2020 В 2020 году планируется собрать 125 млн тонн зерновых. Об этом 14 октября сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства РФ. «Мы рассчитываем, что урожай зерна превысит 125 млн тонн в чистом весе. В том числе пшеницы планируется не менее 82 млн тонн, что на 7,5 млн тонн выше уровня 2019 года», — сказал он. По его словам, планы по другим культурам следующие: сбор картофеля должен составить порядка 22 млн тонн, масличных — 21,5 млн тонн, ожидается рекордный урожай рапса — не менее 2,5 млн тонн. Урожай овощей превысит 14 млн тонн. Подробности в материале: В России планируют собрать 125 млн тонн зерна

16:11 14.10.2020 Инвесторы в России получили возможность самостоятельно строить инфраструктуру для своих проектов. Об этом 14 октября заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с правительством. Подробности в материале: Решетников: теперь инвесторы смогут строить инфраструктуру сами

16:14 14.10.2020 В ряде российских регионов имеется лишь ограниченный запас средств индивидуальной защиты, сообщила 14 октября замглавы правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. По её словам, в некоторых регионах средств индивидуальной защиты для медиков, работающих с больными коронавирусом, хватит не более чем на месяц, а ряд регионов располагает лишь недельным запасом. Читайте также: Голикова заявила о нехватке средств индивидуальной защиты в ряде регионов

16:19 14.10.2020 Политика Центрального банка России направлена на создание условий для инвестиций. Об этом 14 октября сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента с членами правительства. «Со своей стороны ЦБ проводит политику, направленную на формирование благоприятных условий для инвестиций. Нам, действительно, нужен новый инвестиционный цикл», — сказал она. Читайте подробнее: Набиуллина: ЦБ проводит политику для нового инвестиционного цикла в России

16:22 14.10.2020 Президент РФ Владимир Путин поддержал идею возобновления импорта продукции двух украинских предприятий в Россию. Об этом он заявил в ответ на предложение главы правительства РФ Михаила Мишустина. Путин поддержал возобновление кооперации с предприятиями Украины

16:23 14.10.2020 Инвестиционный налоговый вычет доступен в России с 2018 года, однако этот инструмент требует обновления. Об этом 14 октября заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с правительством. Читайте также: Решетников предложил «модернизировать» инвестиционный налоговый вычет

16:33 14.10.2020 Программа льготной ипотеки при покупке жилья в новостройках в России будет продлена по меньшей мере до 1 июля 2021 года, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Об этом: Путин предложил продлить программу льготной ипотеки в России

16:33 14.10.2020 ЦБ РФ проводит политику для формирования инвестиционных условий в России, сообщила 14 октября председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента с членами правительства. «Первое — это ценовая стабильность. Всё-таки снижение инфляции, устойчиво-низкая инфляция, она при прочих равных приводит к удлинению сроков кредита. Мы видим это и по ипотеке. Это стало возможным, удлинение сроков кредита, благодаря ценовой стабильности. Мы видим, как постепенно удлиняется и срок корпоративных кредитов, что очень важно. Второе направление — это развитие инструментария финансового рынка для того, чтобы компании могли привлекать средства для инвестиций», — рассказала она. Подробности в материале: Глава ЦБ рассказала об условиях для роста инвестиций в России

16:34 14.10.2020 Россия готова к восстановлению полномасштабного экономического взаимодействия с Украиной, заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны. Он подчеркнул, что российские ограничения носят только ответный характер. Читайте также: Путин поддержал предложение снять санкции с двух предприятий Украины

16:40 14.10.2020 Производство российской вакцины от коронавируса для других стран нужно организовать так, чтобы оно происходило на территории самих этих стран, сообщил 14 октября на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин. Глава государства пояснил, что продвигать российскую вакцину от коронавируса за рубежом — в интересах России. Однако при этом нужно стремиться к налаживанию производства препарата «на производственных мощностях в тех странах, куда эта вакцина будет продаваться». Читайте подробнее: Путин рассказал о планах производства российской вакцины за рубежом

16:55 14.10.2020 Добровольцы, принимающие участие в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной центром «Вектор», не испытывают повышения температуры, а антитела вырабатываются на высоком уровне, сообщила 14 октября замглавы правительства РФ Татьяна Голикована совещании президента России Владимира Путинас членами правительства. «У всех добровольцев, которые принимали участие в первой и второй фазе температура не поднималась», — сказала Голикова. Читайте также: Голикова сообщила об испытаниях антикоронавирусной вакцины центра «Вектор»