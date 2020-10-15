Совещание с президентом: с правительством обсудили инвестиции в РФ
14 октября состоялось очередное совещание президента Российской Федерации Владимира Путина с членами правительства. Встреча прошла в режиме видеоконференции.
Основной темой, которую президент обсудил с правительством, стали инструменты достижения показателей инвестиционного развития в России. Также были рассмотрены и актуальные текущие вопросы, в том числе текущая ситуация с распространением коронавируса.
Начало совещания ожидается в 13:00.
Напомним, что Минэкономразвития прогнозирует в 2020 году спад инвестиций в основной капитал на 6,6%. Годом ранее был рост на 1,7%.
Прогноз на 2021 год — рост на уровне 3,9%.
Начало совещания откладывается. Пока время не уточняется.
Напомним, что 9 октября президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Центр «Вектор» получил регистрационное удостоверение на вторую вакцину. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
Подробности в материале: Голикова рассказала о второй российской вакцине против коронавируса
Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром им. Чумакова РАН, проходит исследования первой и второй фазы. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
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Ситуация с эпидемией коронавируса в России находится под контролем. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
Читайте также: «Ситуация находится под контролем» — Голикова об эпидемии коронавируса в РФ
Регионы, где не удалось наладить строгий контроль за выполнением противоэпидемических мер, больше всего пострадали в настоящий период. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
Читайте подробнее: Голикова: рост заболеваемости связан с недостаточными санитарными мерами
В России урожай зерновых 2020 года может стать одним из крупнейших в истории РФ. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«{Министр сельского хозяйства] Дмитрий Николаевич Патрушев мне буквально вчера или пару дней назад докладывал о том, что урожай зерновых в этом году может быть как минимум вторым по количеству собранного урожая в истории новейшей России», — сказал глава государства.
Об этом: В РФ урожай зерновых может стать одним из крупнейших в новейшей истории
Российская промышленность уже способна удовлетворить все запросы региональных систем здравоохранения для борьбы с пандемией. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
Читайте подробнее: Голикова — регионам: запасов для борьбы с коронавирусом уже должно хватать
Уборочная компания в России «практически завершена». Об этом 14 октября заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства.
«Уборочная компания также стартовала своевременно и сейчас она практически завершена. Её темп, а также показатели урожайности значительно превосходят прошлогодние», — сказал он.
Читайте подробнее: В России завершается уборочная компания
Первые две фазы испытания вакцины от коронавируса никаких побочных явлений не показали. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
Читайте подробнее: Голикова рассказала о самочувствии после использования вакцины от COVID-19
В 2020 году планируется собрать 125 млн тонн зерновых. Об этом 14 октября сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства РФ.
«Мы рассчитываем, что урожай зерна превысит 125 млн тонн в чистом весе. В том числе пшеницы планируется не менее 82 млн тонн, что на 7,5 млн тонн выше уровня 2019 года», — сказал он.
По его словам, планы по другим культурам следующие: сбор картофеля должен составить порядка 22 млн тонн, масличных — 21,5 млн тонн, ожидается рекордный урожай рапса — не менее 2,5 млн тонн. Урожай овощей превысит 14 млн тонн.
Подробности в материале: В России планируют собрать 125 млн тонн зерна
Инвесторы в России получили возможность самостоятельно строить инфраструктуру для своих проектов. Об этом 14 октября заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
Подробности в материале: Решетников: теперь инвесторы смогут строить инфраструктуру сами
В ряде российских регионов имеется лишь ограниченный запас средств индивидуальной защиты, сообщила 14 октября замглавы правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
По её словам, в некоторых регионах средств индивидуальной защиты для медиков, работающих с больными коронавирусом, хватит не более чем на месяц, а ряд регионов располагает лишь недельным запасом.
Читайте также: Голикова заявила о нехватке средств индивидуальной защиты в ряде регионов
Политика Центрального банка России направлена на создание условий для инвестиций. Об этом 14 октября сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента с членами правительства.
«Со своей стороны ЦБ проводит политику, направленную на формирование благоприятных условий для инвестиций. Нам, действительно, нужен новый инвестиционный цикл», — сказал она.
Читайте подробнее: Набиуллина: ЦБ проводит политику для нового инвестиционного цикла в России
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею возобновления импорта продукции двух украинских предприятий в Россию. Об этом он заявил в ответ на предложение главы правительства РФ Михаила Мишустина.
Путин поддержал возобновление кооперации с предприятиями Украины
Инвестиционный налоговый вычет доступен в России с 2018 года, однако этот инструмент требует обновления. Об этом 14 октября заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
Читайте также: Решетников предложил «модернизировать» инвестиционный налоговый вычет
На совещании с правительством президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года. Читайте также на эту тему:
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Программа льготной ипотеки при покупке жилья в новостройках в России будет продлена по меньшей мере до 1 июля 2021 года, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Об этом: Путин предложил продлить программу льготной ипотеки в России
ЦБ РФ проводит политику для формирования инвестиционных условий в России, сообщила 14 октября председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента с членами правительства.
«Первое — это ценовая стабильность. Всё-таки снижение инфляции, устойчиво-низкая инфляция, она при прочих равных приводит к удлинению сроков кредита. Мы видим это и по ипотеке. Это стало возможным, удлинение сроков кредита, благодаря ценовой стабильности. Мы видим, как постепенно удлиняется и срок корпоративных кредитов, что очень важно. Второе направление — это развитие инструментария финансового рынка для того, чтобы компании могли привлекать средства для инвестиций», — рассказала она.
Подробности в материале: Глава ЦБ рассказала об условиях для роста инвестиций в России
Россия готова к восстановлению полномасштабного экономического взаимодействия с Украиной, заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны.
Он подчеркнул, что российские ограничения носят только ответный характер.
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Производство российской вакцины от коронавируса для других стран нужно организовать так, чтобы оно происходило на территории самих этих стран, сообщил 14 октября на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин.
Глава государства пояснил, что продвигать российскую вакцину от коронавируса за рубежом — в интересах России. Однако при этом нужно стремиться к налаживанию производства препарата «на производственных мощностях в тех странах, куда эта вакцина будет продаваться».
Читайте подробнее: Путин рассказал о планах производства российской вакцины за рубежом
Добровольцы, принимающие участие в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной центром «Вектор», не испытывают повышения температуры, а антитела вырабатываются на высоком уровне, сообщила 14 октября замглавы правительства РФ Татьяна Голикована совещании президента России Владимира Путинас членами правительства.
«У всех добровольцев, которые принимали участие в первой и второй фазе температура не поднималась», — сказала Голикова.
Читайте также: Голикова сообщила об испытаниях антикоронавирусной вакцины центра «Вектор»
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предложила шаги, которые, по её мнению, будут способствовать росту инвестиционной активности в РФ.
«У нас появился большой класс розничных инвесторов. То есть граждане пошли на финансовый рынок. Это связано и с тем, что ставки по депозитам чуть-чуть снижаются, и часть граждан смотрит на альтернативы вложения своих средств, в том числе в фондовый рынок. И важно, чтобы средства розничного инвестора также вкладывали в конечном счёте, трансформировались в инвестиции», — сказала она.
По её словам, в России необходимо развивать разные формы, в том числе коллективного инвестирования, в сейчас Банк России обсуждает новые механизмы вместе с правительством.
Также в ЦБ также вносят изменения в регулирование для того, чтобы новые инвестиционные процессы поддерживать, «как это было по проектному финансированию, как это развивалось в жилищном строительстве, но также проектное финансирование для фабрики проектов ВЭБа».
Читайте подробнее: Глава ЦБ предложила шаги для нового цикла инвестиций в России
Российские граждане должны получать больше информации о мерах поддержки их самих и экономики страны, предпринимаемых властями, заявил 14 октября на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: Путин заявил, что людей нужно лучше информировать о новых мерах поддержки
Чтобы проекты по стимулированию инвестиционных вложений в регионы заработали, необходимо на несколько лет свести к минимуму изменения налогового законодательства. Об этом 14 октября заявил помощник президента России Максим Орешкин на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
Об этом: Орешкин предложил «минимизировать изменения налогового законодательства»
Контролировать работу по привлечению инвестиций в развитие экономики РФ поручено российскому премьер-министру Михаилу Мишустину. Соответствующее поручение дал 14 октября президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
Подробности в материале: Путин поручил Мишустину взять под личный контроль привлечение инвестиций
Доля жителей России, которые болеют коронавирусом с симптомами, сократилась до 69,8%, сообщила 14 октября на совещании президента РФ с правительством российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Читайте подробнее: Голикова заявила о снижении числа тех, кто болеет COVID-19 с симптомами
Доля оставшихся на сегодняшний день свободных коек, зарезервированных в медучреждениях России для пациентов с COVID, составляет 24%, сообщила 14 октября на совещании президента РФ с правительством российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Читайте подробнее: Названо число свободных коек для пациентов с COVID в РФ
В Чечне и Татарии заболеваемость коронавирусной инфекции низкая, потому что там строго соблюдаются профилактические меры, сообщила 14 октября на совещании президента РФ с правительством российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Подробности в материале: Голикова похвалила Чечню и Татарию
Российский вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова хорошо перенесли вакцинацию.
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